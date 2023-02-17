Leo Mikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Mikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Mikic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Mikic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Mikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Mikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Mikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Mikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Mikic 6 Mayıs 1997 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Leo Mikić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Mikic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Leo Mikic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leo Mikic'nin SV Ried ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Mikicboyu ve yaşı kaç

Leo Mikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Mikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Leo Mikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Mikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında NK Sesvete

21 Ağu 2017 yılında Slav Pleternica

25 Ocak 2018 yılında FC Lustenau

4 Temmuz 2019 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

Leo Mikic kimdir

Leo Mikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Mikic şuan SV Ried takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Leo Mikic nereli

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