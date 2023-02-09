Leo Morais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Morais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Morais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Morais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Morais 3 Ekim 1991 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Moreira Morais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Morais Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Leo Morais, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Morais'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Morais Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Morais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leo Morais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Morais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2013 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2013 yılında EC Vitória

1 Ocak 2014 yılında Flamengo

3 Ocak 2015 yılında Internacional

31 Aralık 2015 yılında Flamengo

8 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

5 Mayıs 2017 yılında Flamengo

18 Mayıs 2017 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2017 yılında Flamengo

9 Şubat 2018 yılında Fluminense

31 Aralık 2018 yılında Flamengo

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

20 Mayıs 2019 yılında Avaí FC

12 Mart 2020 yılında EC Vitória

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2022 yılında Botafogo-BA

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Leo Morais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Morais şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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