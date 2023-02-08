Leo Naldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Naldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Naldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Naldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Naldi 18 Ağu 2001 tarihinde Pindamonhangaba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Naldi de Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Naldi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Naldi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Leo Naldi'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 10 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Naldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Naldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Naldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Naldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

Leo Naldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Naldi şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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