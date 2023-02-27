Leo Osaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Osaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Osaki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Osaki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Osaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Osaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Osaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Osaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Osaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Osaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Osaki 8 Temmuz 1991 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大崎 玲央 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Osaki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports&Life yapmaktadır. Leo Osaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Leo Osaki'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Leo Osaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leo.osaki/

Leo Osaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Osaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Leo Osaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Osaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Toin Univ.

1 Ocak 2014 yılında RailHawks

1 Ocak 2016 yılında Yokohama FC

1 Ocak 2017 yılında Tokushima Vort.

16 Temmuz 2018 yılında Vissel Kobe

Leo Osaki kimdir

Leo Osaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Osaki şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yokohama F. Marinos Primary, Yokohama F. Marinos Jr Yth, Yokohama F. Marinos Yth, Toin University (-2013)

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Leo Osaki nereli

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