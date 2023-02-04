Leo Petrot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Petrot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Petrot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Petrot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Petrot 15 Nisan 1997 tarihinde Firminy şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Petrot Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Petrot, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Petrot'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Petrot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Petrot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leo Petrot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Petrot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St-Étienne U19

1 Temmuz 2015 yılında Saint-Étienne B

23 Temmuz 2019 yılında Andrézieux

16 Temmuz 2021 yılında FC Lorient

30 Ağu 2022 yılında Saint-Étienne

Leo Petrot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Petrot şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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