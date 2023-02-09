Leo Pettenon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Pettenon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Pettenon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Pettenon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Pettenon 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Pettenon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Pettenon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Pettenon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Pettenon'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Pettenon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Pettenon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leo Pettenon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Pettenon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

20 Mart 2020 yılında Paraná B

1 Ocak 2022 yılında Paraná

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Leo Pettenon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Pettenon şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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