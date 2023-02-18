Leo Principe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Principe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Principe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Principe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Principe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Principe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Principe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Principe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Principe 13 Ağu 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Peixoto Príncipe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Principe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Principe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Principe'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Principeboyu ve yaşı kaç

Leo Principe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Principe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Leo Principe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Principe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2016 yılında Oeste FC-SP

16 Mayıs 2016 yılında Corinthians B

17 Mayıs 2016 yılında Corinthians

1 Temmuz 2018 yılında AC Le Havre

31 Aralık 2018 yılında Corinthians

12 Ocak 2019 yılında Guarani

5 Temmuz 2019 yılında Corinthians

8 Temmuz 2019 yılında Paraná

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

13 Ocak 2020 yılında CRB

29 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2021 yılında EC São José

29 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında Levski Krumovgr

2 Eylül 2022 yılında ND Primorje

Leo Principe kimdir

Leo Principe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Principe şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Leo Principe nereli

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