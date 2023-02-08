Leo Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Reis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Reis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Reis 16 Haziran 1999 tarihinde Campo dos Goytacazes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Pereira Dos Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Reis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Reis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Reis'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Reis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Reis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leo Reis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Reis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2022 yılında Ponte Preta

Leo Reis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Reis şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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