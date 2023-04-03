Leo Takae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Takae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Takae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Takae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Takae 27 Haziran 1998 tarihinde ---, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高江 麗央 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Takae Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&Y Management yapmaktadır. Leo Takae, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Leo Takae'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Leo Takae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Takae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leo Takae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Takae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2020 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2021 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2021 yılında Machida Zelvia

Leo Takae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Takae şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sorriso Kumamoto, Kumamoto United SC, Roasso Kumamoto Jr Yth (2011-2013), Higashi Fukuoka HS (2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.