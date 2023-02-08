Leo Tocantins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Tocantins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Tocantins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Tocantins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Tocantins 3 Temmuz 1999 tarihinde Araguaína (TO) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Santiago Barcelar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Tocantins Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Leo Tocantins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Leo Tocantins'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Tocantins Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Tocantins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leo Tocantins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Tocantins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2022 yılında Sampaio Corrêa

31 Aralık 2022 yılında Novorizontino

Leo Tocantins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Tocantins şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.