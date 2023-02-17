Leo Walta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Walta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Walta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Walta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Walta 24 Haziran 2003 tarihinde Vantaa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Walta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aarnikko Sports Management yapmaktadır. Leo Walta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Walta'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Walta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leowalta/

Leo Walta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Walta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Walta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Walta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Klubi 04

2 Eylül 2019 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2023 yılında HB Köge

30 Haziran 2023 yılında Nordsjaelland

Leo Walta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Walta şuan HB Köge takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Leo Walta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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