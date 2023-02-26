Leodan Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leodan Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leodan Chala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leodan Chala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leodan Chala 25 Ocak 1998 tarihinde Mira şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Leodan Raúl Chalá Ayoví şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leodan Chala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Leodan Chala'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leodan Chala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leodan Chala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leodan Chala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leodan Chala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında El Nacional B

1 Ocak 2016 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2017 yılında El Nacional B

1 Ağustos 2020 yılında CD El Nacional

Leodan Chala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leodan Chala şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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