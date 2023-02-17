Leomend Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leomend Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leomend Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leomend Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leomend Krasniqi 17 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leomend Krasniqi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Leomend Krasniqi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 27 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Leomend Krasniqi'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leomend Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leomend Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leomend Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leomend Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Horn Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Horn II

1 Temmuz 2017 yılında SV Horn

15 Temmuz 2019 yılında Waidhofen/T.

30 Haziran 2020 yılında SV Horn

27 Ağu 2020 yılında FAC

Leomend Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leomend Krasniqi şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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