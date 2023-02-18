Leon Belcar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Belcar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Belcar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Belcar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Belcar 4 Ocak 2002 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Belcar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Belcar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leon Belcar'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leon Belcar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Belcar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Belcar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Belcar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

23 Ağu 2013 yılında NK Varazdin Jgd

1 Temmuz 2017 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Varazdin

Leon Belcar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Belcar şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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