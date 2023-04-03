Leon Catak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Catak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Catak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leon Catak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leon Catak 12 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Leon Čatak şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leon Catak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Leon Catak, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Catak'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leon Catak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leon Catak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Freiburg Alt.
1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U16
1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg U17
1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg U19
Leon Catak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leon Catak şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Denzlingen (2010-2016), SC Freiburg (2016-)
Leon Catak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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