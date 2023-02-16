Leon Damer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Damer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Damer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Damer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Damer 31 Ocak 2000 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Damer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Leon Damer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Damer'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leon Damer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Damer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Damer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Damer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2017 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2019 yılında TSV Havelse

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Leon Damer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Damer şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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