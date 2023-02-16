Leon Deichmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Deichmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Deichmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Deichmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Deichmann 24 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Deichmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini extratime GmbH yapmaktadır. Leon Deichmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Leon Deichmann'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Deichmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Deichmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Deichmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Deichmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Hamburg U16

1 Temmuz 2013 yılında Hamburg U17

18 Ekim 2013 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2016 yılında Hamburger SV II

1 Ocak 2017 yılında LSK Hansa

1 Temmuz 2018 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2019 yılında VfB Oldenburg

Leon Deichmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Deichmann şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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