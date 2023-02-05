Leon Delpech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Delpech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Delpech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Delpech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Delpech 13 Ağu 2002 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Delpech Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Delpech, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leon Delpech'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leon Delpech Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leon Delpech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Delpech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Delpech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes Ol. U19

1 Temmuz 2020 yılında Nîmes B

1 Temmuz 2021 yılında Nîmes Olympique

Leon Delpech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Delpech şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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