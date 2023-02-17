Leon Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Grgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Grgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Grgic 22 Ocak 2006 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Grgic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Leon Grgic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Grgic'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leon Grgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Grgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Grgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Grgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2015 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2021 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz II

Leon Grgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Grgic şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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