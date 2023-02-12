Leon King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon King adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon King Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon King 14 Ocak 2004 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leon Thomson King şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon King Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Leon King, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon King'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Leon King Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Leon_king04

http://www.instagram.com/leon._.king/

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Leon King Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leon King isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leon King Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon King futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rangers II

1 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

Leon King Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon King şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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