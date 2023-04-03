Leon Klussmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Klussmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Klussmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Klussmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Klussmann 18 Ağustos 2002 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Klussmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.S.P. Sports-Management yapmaktadır. Leon Klussmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Klussmann'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Klussmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Klussmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Klussmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Klussmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund II

12 Ocak 2022 yılında FC Kray

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Leon Klussmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Klussmann şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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