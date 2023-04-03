Leon Koss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Koss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Koss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Koss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Koss 12 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Koss Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Koss, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Koss'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leon Koss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Koss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17

Leon Koss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Koss şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Eintracht Holzhausen (2011-2014), RasenBallsport Leipzig (2014-2016), 1.FC Lokomotive Leipzig (2016-2018), RasenBallsport Leipzig (2018-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.