Leon Nozawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Nozawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Nozawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Nozawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Nozawa 21 Temmuz 2003 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 野澤 零温 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Nozawa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Nozawa'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Leon Nozawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Nozawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Nozawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Nozawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında FC Tokyo

2 Şubat 2022 yılında SC Sagamihara

31 Ocak 2023 yılında FC Tokyo

Leon Nozawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Nozawa şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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