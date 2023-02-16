Leon Nubel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Nubel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Nubel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Nubel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Nubel 1 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Nubel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FG Sports GmbH yapmaktadır. Leon Nubel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Nubel'nin SC Verl ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leon Nubel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Nubel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leon Nubel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Nubel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2021 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Leon Nubel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Nubel şuan SC Verl takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.