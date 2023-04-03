Leon Nuhanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Nuhanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Nuhanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leon Nuhanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leon Nuhanovic 23 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leon Nuhanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Nuhanovic'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Leon Nuhanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leon Nuhanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt U17
1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19
1 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II
Leon Nuhanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leon Nuhanovic şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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