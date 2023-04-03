Leon Pertl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Pertl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Pertl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leon Pertl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leon Pertl 15 Mart 2005 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leon Pertl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Pertl, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Pertl'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Leon Pertl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leon Pertl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Temmuz 2018 yılında SV Ibk. Alt.
6 Şubat 2019 yılında Liefering Alt.
1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2020 yılında AKA Tirol U16
2 Ağustos 2021 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Leon Pertl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leon Pertl şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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