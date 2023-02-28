Leon Sabua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Sabua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Sabua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Sabua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Sabua 1 Eylül 2000 tarihinde Gagra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Сабуа Леон Рустамович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Sabua Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Sabua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Sabua'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Sabua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Sabua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Sabua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Sabua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2016 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2018 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 3

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar 2

4 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

Leon Sabua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Sabua şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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