Leon Sever kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Sever Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Sever adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Sever Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Sever 9 Nisan 1998 tarihinde Brüssel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Sever Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Sever, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Sever'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Sever Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/severl10/

Leon Sever Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Sever isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Sever Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Sever futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tabor Sezana

2 Temmuz 2021 yılında Manisa FK

27 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2021 yılında NK Bravo

3 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Leon Sever Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Sever şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leon Sever Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MNK Izola, FC Koper

Slovenya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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