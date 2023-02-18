Leon Tutic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Tutic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Tutic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Tutic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Tutic 10 Ocak 2002 tarihinde Rosenheim şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Tutic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Leon Tutic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Tutic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Leon Tutic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Tutic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Tutic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Tutic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2019 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2021 yılında 1860 München II

9 Ağu 2022 yılında NK Rudes

Leon Tutic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Tutic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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