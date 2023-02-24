Leon Ujkaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Ujkaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Ujkaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Ujkaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Ujkaj 3 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Леон Ујкај şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Ujkaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Ujkaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leon Ujkaj'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leon Ujkaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Ujkaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Ujkaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Ujkaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında FK Decic Tuzi

11 Ocak 2021 yılında KS Burreli

26 Temmuz 2021 yılında FC Phoenix

5 Ocak 2023 yılında FK Decic Tuzi

Leon Ujkaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Ujkaj şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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