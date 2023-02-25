Leonai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonai 28 Nisan 1995 tarihinde Pontal şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonai Souza de Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Representation Services yapmaktadır. Leonai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonai'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Comercial-SP

28 Ocak 2020 yılında Plaza Colonia

10 Ocak 2022 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2023 yılında Plaza Colonia

Leonai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonai şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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