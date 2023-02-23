Leonard Alexandrescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Alexandrescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Alexandrescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonard Alexandrescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonard Alexandrescu 9 Haziran 2002 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Leonard Constantin Alexandrescu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonard Alexandrescu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonard Alexandrescu'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonard Alexandrescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonard Alexandrescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leonard Alexandrescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonard Alexandrescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Daco-Getica

1 Temmuz 2020 yılında Arges U19

1 Şubat 2021 yılında CS Mioveni

1 Ağustos 2021 yılında V. Colonesti

30 Haziran 2022 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

Leonard Alexandrescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonard Alexandrescu şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ACS Inter Câmpulung

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.