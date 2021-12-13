Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada Leonard kuyruklu yıldızı dün gece Dünya'ya en yakın noktadan geçti. Özellikle ışığın az olduğu noktalarda teleskop eşliğinde net olarak görüntülendi. Bu bağlamda, Leonard kuyruklu yıldızı nedir? Çıplak gözle görülebildi mi?

LEONARD KUYRUKLU YILDIZI NEDİR?

Güneş Sistemimizde 3700’den fazla kuyruklu yıldız olduğu gökbilimciler tarafından belirtiliyor. Leonard ise Güneş’in etrafında saniyede yaklaşık 47 kilometre hızla dönen tipik bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanıyor.

Leonard Kuyruklu Yıldızı'nı diğer yıldızlardan farklı kılan ise Güneş etrafındaki dönüşünü tamamlama süresi. Kuyruklu yıldız yörüngesini 80 bin yılda tamamlıyor. Yıldız dün gece teleskoplarla gözlemlenebildi. Dün ve bugün (13-14 Aralık) kuyruklu yıldızın en parlak parlak olacağı dönem olarak gösteriliyor.

LEONARD KUYRUKLU YILDIZI ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLDİ Mİ?

C/2021 A1 Leonard kuyruklu yıldızı Van semalarında gözlemlenebildi.

Yıldız 70 bin yıl sonra ilk defa Dünya'nın yakınından geçti.

Saniyede 71 kilometre hızla ilerleyen yıldız güneşe en yakın noktaya 3 Ocak tarihinde ulaşacak.