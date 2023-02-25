Leonard Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonard Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonard Owusu 27 Mayıs 2003 tarihinde Nkawkaw şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonard Owusu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESC yapmaktadır. Leonard Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonard Owusu'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi 1 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leonard Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonard Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonard Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonard Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Leonard Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonard Owusu şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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