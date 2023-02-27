Leonard Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Shala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leonard Shala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leonard Shala 31 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leonard Shala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına - tarihinde katılmıştır. Leonard Shala'nin FC Ballkani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leonard Shala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leonard Shala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leonard Shala şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Leonard Shala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U19 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.
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