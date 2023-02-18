Leonard Vuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Vuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Vuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonard Vuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonard Vuk 23 Mayıs 1995 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonard Vuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonard Vuk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 1 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Leonard Vuk'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonard Vuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonard Vuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonard Vuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonard Vuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Medjimurje

1 Ağu 2016 yılında NK Varazdin

17 Şubat 2020 yılında Medjimurje

30 Haziran 2020 yılında NK Varazdin

11 Eylül 2020 yılında Medjimurje

31 Aralık 2020 yılında NK Varazdin

Leonard Vuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonard Vuk şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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