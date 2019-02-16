Leonard Zuta: “Skrtel’in müdahalesi çok sertti”

Konyasporlu futbolcu Leonard Zuta, "Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda" dedi.

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Konyaspor'da müsabaka sonrası Leonard Zuta açıklamalarda bulundu. Takım olarak birlikte savaşıp mücadele ettiklerini belirten Zuta, "11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Çok zor maçtı, bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz. Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi" diye konuştu.

Zuta, daha sonra Skrtel ile aralarında geçen pozisyon sonucunda ayağında oluşan yaralanmayı gösterdi.

Kaynak: İHA