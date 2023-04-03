Leonardo Ataide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Ataide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Ataide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Ataide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Ataide 19 Ocak 2004 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Ataíde de Oliveira Siqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Ataide Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Leonardo Ataide, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Leonardo Ataide'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Ataide Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Ataide isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Ataide Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Ataide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Ataide şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Ataide Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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