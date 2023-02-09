Leonardo Burian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Burian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Burian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Burian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Burian 21 Ocak 1984 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Fabián Burián Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Burian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Burian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 28 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Burian'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Burian Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Burian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Burian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Burian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Nacional

1 Ocak 2006 yılında Bella Vista

1 Aralık 2007 yılında Nacional

31 Ocak 2014 yılında Juventud

30 Haziran 2014 yılında Nacional

1 Temmuz 2014 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2014 yılında Nacional

7 Ocak 2015 yılında Wanderers

4 Ocak 2017 yılında Chiapas FC

1 Ağu 2017 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2018 yılında CA Colón

28 Haziran 2022 yılında Vélez Sarsfield

Leonardo Burian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Burian şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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