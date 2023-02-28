Leonardo De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo De La Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo De La Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo De La Cruz 1 Ocak 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Leonardo de la Cruz Robatti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo De La Cruz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASTON SPORT yapmaktadır. Leonardo De La Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo De La Cruz'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo De La Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leodelacruzroba/

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http://www.facebook.com/leonardo.delacruzrobatti

Leonardo De La Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo De La Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonardo De La Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo De La Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Oviedo Juv. A

30 Haziran 2020 yılında Alianza Lima II

1 Temmuz 2020 yılında Navarro CF

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima II

20 Ocak 2021 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Leonardo De La Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo De La Cruz şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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