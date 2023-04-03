Leonardo Derik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Derik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Derik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Derik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Derik 24 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Derik Dias Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Derik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Leonardo Derik'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Derik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Derik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Derik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Derik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Derik şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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