Leonardo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Diaz 19 Mart 2004 tarihinde Ica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Diaz Laffore şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Diaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Leonardo Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Diaz'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonardo_diazlf/

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Leonardo Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonardo Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

Leonardo Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Diaz şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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