Leonardo DiCaprio kız ardaşı Camila Morrone ile Malibu sahilinde görüntülendi!

Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio ve kız arkadaşı Camila Morrone ABD'nin Malibu sahillerinde objektiflere takıldı. Çift denizin ve güneşin tadını çıkarırken dikkatleri çeken bir başka konu ise Leonardo DiCaprio'nun aldığı kilolar oldu.

Leonoardo DiCaprio'nun bu görüntüleri sosyal medyada gündem olurken DiCaprio'yu ti'ye alan bir kesim ünlü oyuncuya 'Oscarlı göbek' lakabı taktı.

45 yaşındaki DiCaprio, 23 yaşındaki sevgilisiyle uzun zamandır mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin ayrıldığı iddiaları da geçtiğimiz yılın son haftalarında gündeme gelmişti. Bunun nedeni ise DiCaprio'nun Kendall Jenner ile bir barda son derece samimi şekilde görüntülenmesiydi. O sırada Morrone, Marakeş Film Festivali'nin konuğu olarak Fas'ta bulunuyordu.

Fakat sonra DiCaprio ile Morrone'nin ayrılmadığı ortaya çıktı.