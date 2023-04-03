Leonardo Dourado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Dourado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Dourado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Dourado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Dourado 17 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Estigarribia Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Dourado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Leonardo Dourado'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Dourado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Dourado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Dourado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Dourado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Dourado şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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