Leonardo Felissia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Felissia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Felissia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Felissia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Felissia 27 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Andrés Felissia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Felissia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Felissia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Felissia'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Felissia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Felissia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Felissia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Felissia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sport. Belgrano

1 Ocak 2021 yılında Club Rivadavia de Lincoln

31 Aralık 2021 yılında Sport. Belgrano

1 Ocak 2022 yılında Sp. Peñarol

10 Ekim 2022 yılında Sport. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2023 yılında Sport. Belgrano

Leonardo Felissia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Felissia şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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