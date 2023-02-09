Leonardo Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Flores 17 Mayıs 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Ezequiel Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Flores Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leonardo Flores'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2019 yılında Lanús II

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

30 Haziran 2021 yılında Lanús II

1 Temmuz 2021 yılında Atlanta

29 Temmuz 2021 yılında Banfield

17 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2022 yılında Banfield

Leonardo Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Flores şuan CA Banfield takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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