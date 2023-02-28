Leonardo Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Gil 31 Mayıs 1991 tarihinde Río Gallegos şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Roque Albano Gil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Gil Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Gil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Gil'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Gil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonardogil8/

Leonardo Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2012 yılında Olimpo

30 Haziran 2013 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2013 yılında Olimpo

8 Ocak 2015 yılında Estudiantes

15 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

30 Haziran 2017 yılında Estudiantes

29 Temmuz 2017 yılında Rosario Central

1 Ocak 2020 yılında Al-Ittihad Club

11 Ekim 2020 yılında Vasco da Gama

18 Mart 2021 yılında Al-Ittihad Club

19 Mart 2021 yılında Colo Colo

31 Aralık 2021 yılında Al-Ittihad Club

1 Ocak 2022 yılında Colo Colo

Leonardo Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Gil şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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