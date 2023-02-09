Leonardo Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonardo Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonardo Godoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leonardo Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Godoy

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Godoy 28 Nisan 1995 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Ezequiel Godoy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Godoy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FC3 Sports yapmaktadır. Leonardo Godoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Godoy'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Godoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leo.godoy25/

Leonardo Godoyboyu ve yaşı kaç

Leonardo Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonardo Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Rafaela

8 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

15 Eylül 2020 yılında Estudiantes

31 Aralık 2021 yılında CA Talleres

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes

Leonardo Godoy kimdir

Leonardo Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Godoy şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético de Rafaela

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Leonardo Godoy nereli

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