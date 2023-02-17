Leonardo Gubinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Gubinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Gubinelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Gubinelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Gubinelli 27 Ağu 2000 tarihinde Rothrist AG şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Gubinelli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heusler Werthmüller Heitz yapmaktadır. Leonardo Gubinelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Gubinelli'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Gubinelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Gubinelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Gubinelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Gubinelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U21

17 Ocak 2022 yılında TSV Havelse

30 Haziran 2022 yılında FC Basel U21

2 Ağu 2022 yılında SC Kriens

Leonardo Gubinelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Gubinelli şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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