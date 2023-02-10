Leonardo Heredia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Heredia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Heredia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Heredia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Heredia 11 Ocak 1996 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Matías Heredia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Heredia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Leonardo Heredia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Heredia'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Heredia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leo_heredia17/

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Leonardo Heredia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Heredia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonardo Heredia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Heredia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Almirante Brown

22 Ağu 2017 yılında CA Colón

3 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

27 Haziran 2022 yılında Estudiantes

31 Aralık 2022 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2023 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2023 yılında Atl. Tucumán

Leonardo Heredia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Heredia şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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